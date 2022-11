Lavoro: le politiche attive al centro del convegno Fmpi, Durigon accoglie le proposte sul Reddito di cittadinanza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Campania ha pubblicato una serie di bandi per favorire le PMI particolarmente per sostenere gli investimenti per l'innovazione per migliorare la loro competitività e stare sul mercato – ha rimarcato l'assessore regionale al lavoro Antonio Marchiello – per questo accettiamo con favore le proposte e le iniziative di FMPI per sostenere ulteriormente le imprese, l'economia e il lavoro in Campania". "Il lavoro svolto dal nostro Centro Studi Polaris evidenzia quotidianamente che la Campania ha immense potenzialità economiche e di sviluppo che necessitano di migliori infrastrutture e di un migliore impiego dei fondi europei a cominciare dalla concreta attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" – ha aggiunto Giuseppe Fontanarosa presidente del Centro Studi Polaris. (segue) (Ren)