Sanità: Rubano (FI), grave situazione ospedale Benevento. De Luca si metta una mano sulla coscienza e intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da alcuni giorni, nell'albo dell'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, si può leggere una determina dirigenziale riguardante la presa d'atto delle ennesime dimissioni volontarie di un medico in servizio presso il Pronto Soccorso. Da tempo il personale medico del nosocomio reclama una maggiore attenzione all'organizzazione del lavoro e al trattamento economico e sono state spesso minacciate dimissioni di massa. La situazione è grave, peraltro la carenza di medici allunga notevolmente i tempi di attesa, causando disagi infiniti ai pazienti e svilendo la qualità dell'assistenza prestata. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il Presidente De Luca, che ha l'esclusiva competenza in materia sanitaria in Campania. Credo che dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e adoperarsi per risolvere finalmente la situazione, salvaguardando il personale sanitario e garantendo il diritto alla salute dei cittadini sanniti". Lo ha scritto in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia.(Ren)