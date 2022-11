Sicurezza: Piantedosi, Milano Napoli e Roma hanno problemi specifici che vanno trattati insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei giorni scorsi sono stato a Milano, oggi sono a Napoli. Insieme a Roma queste tre aree metropolitane hanno problemi simili che meritano di essere trattati insieme, in modo distinto rispetto al resto del territorio nazionale". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della conferenza stampa a Napoli, seguita all'incontro con il sindaco Gaetano Manfredi, il prefetto e le forze dell'ordine. "Napoli - ha aggiunto - sta vivendo una fase di ripartenza dopo la crisi pandemica ed è una città che vive 12 mesi di turismo l'anno, 24 ore su 24. Ci sono una serie di questioni che oggi meritano di essere affrontate con metodologie diverse rispetto al passato. Anche per questo sono arrivate decine di unità delle forze dell'ordine nel corso di quest'anno e presto saranno introdotti in organico altri 45 uomini". (Ren)