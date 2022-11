Sicurezza: Piantedosi, a Napoli videosorveglianza migliorata. In arrivo altri fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Napoli rispetto all'ultima visita del ministro dell'Interno è migliorata l'efficienza manutentiva della videosorveglianza dal 75 all'81 per cento. Ciò vuol dire che siamo sulla buona strada, stiamo migliorando e miglioreremo ulteriormente". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Napoli al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. "A Napoli c'è un problema di dotazioni e strumenti finanziari e logistici. Napoli - ha sottolineato - è già prevista nei sostegni finanziari del governo, non solo per migliorare la videosorveglianza e valorizzarne la rete complessiva. Ci sono i fondi di sicurezza urbana che prevedono altre risorse e l'Agenzia Coesione di 1,1 milioni di euro a disposizione per la città di Caivano. L'adeguatezza tecnologica deve seguire normali evoluzioni delle funzionalità di questi apparati. Vedremo se ci sono altri fondi per la sicurezza che possono essere implementati, nel percorso sulla sicurezza distingueremo la pratica dalla teoria in maniera battente e pressante". (Ren)