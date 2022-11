Napoli: Piantedosi, occupazioni abusive? Non saranno risolte buttando in strada bambini anziani e malati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci saranno occupazioni abusive che verranno risolte buttando in strada bambini, anziani e persone malate". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, parlando al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura a Napoli del tema delle occupazioni abusive di case popolari, spesso gestite dalla criminalità organizzata. "Non è un problema specificamente napoletano - ha spiegato ilo ministro - ma comune ad altre aree metropolitane. Qui c'è un raccordo inter-istituzionale perfetto, con i tempi che chi opera per la legge deve seguire. Va bene la sollecitazione dell'opinione pubblica, ma le istituzioni hanno i loro tempi per mettere in campo un'operazione efficace. Questo è un tema molto sfidante perché incrocia problemi di criminalità organizzata, di welfare sostitutivo della criminalità organizzata ma anche di ostaggio, di scudi umani, anche di persone che hanno effettivamente bisogno delle case. So che si sta facendo un lavoro molto proficuo per distinguere questi casi e offrire soluzioni alternative che possano garantire la salvaguardia delle oggettive fragilità. Non ci saranno occupazioni che saranno risolte buttando in strada bambini anziani e persone malate, ovviamente allo stesso tempo bisogna tenere conto di cointeressenze criminali e di evitare significati premiali per chi ha in qualche modo concorso a queste situazioni". (Ren)