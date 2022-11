Napoli: violenza sessuale su 6 studentesse, ai domiciliari dipendente dell'Università

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina i carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli hanno dato esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale continuata emessa dal gip partenopeo. Ai domiciliari è finito un tecnico di laboratorio in servizio presso l'Università Federico II di Napoli, Dipartimento di Biologia. All'uomo è contestata anche l'aggravante di aver commesso il reato all'interno di un luogo di istruzione frequentato dalla vittima, ai danni di 6 studentesse. Le indagini sono nate dalla denuncia ai militari dell'Arma sporta da una studentessa che ha raccontato di essere stata costretta a subire atti sessuali da parte del tecnico di laboratorio a novembre 2021, carezze e palpeggiamenti nelle parti intime, all'interno di locali dell'Università. L'inchiesta ha visto la collaborazione istituzionale degli organismi universitari (che, tra l'altro, avevano tempestivamente e cautelativamente disposto la sospensione del dipendente per 30 giorni e il successivo trasferimento a un'altra sede, non a contatto con studenti) e ha individuato altre 5 vittime dell'uomo (Ren)