Carceri:De Cristofaro-Cucchi (Avs), dopo Santa Maria Capua Vetere avanti con altre ispezioni

- "Oggi abbiamo compiuto un'ispezione nella casa circondariale F. Uccella di Santa Maria Capua Vetere, luogo divenuto simbolico dopo i gravissimi episodi del 6 aprile 2020, una delle pagine più vergognose della storia democratica recente. In contemporanea la nostra deputata Elisabetta Piccolotti è stata nel carcere F. Rucci di Bari. Nei prossimi giorni gli eletti dei gruppi Alleanza Verdi e Sinistra di Camera e Senato svolgeranno altre visite ispettive". Lo affermano il capogruppo dell'Alleanza verdi e sinistra, presidente del gruppo Misto del Senato, Peppe De Cristofaro e la senatrice Ilaria Cucchi conversando con i giornalisti all'uscita dal carcere di Santa Maria Capua Vetere. "A Santa Maria Capua Vetere abbiamo potuto osservare un significativo e importante cambio di rotta da parte della direzione della Casa circondariale che ci fa ben sperare - proseguono Cucchi e De Cristofaro -. Rimangono una serie di gravi nodi, come l'incomprensibile storica mancanza di acqua potabile, l'organizzazione di alcuni servizi, a cui si aggiunge un problema di natura strutturale per quanto riguarda il settore sanitario, che ci è sembrato essere per i detenuti un vero punto di sofferenza. Problemi ai quali bisogna dare risposte urgenti", concludono. (Rin)