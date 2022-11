Energia: Turi (commercialisti), ridurre i costi in 'bolletta' per imprese e famiglie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi pubblici giocano un ruolo di primo piano in questa sfida, in quanto responsabili di una quota rilevante di emissioni ed hanno quindi un ruolo di primo piano nei processi di transizione energetica. "La crisi consente anche di comprendere - ha sottolineato Vincenzo Tiby (consigliere delegato dei dottori commercialisti napoletani) - "che è necessario invertire la rotta dell'approvvigionamento energetico verso fonti rinnovabili in grado di ridurre i costi in bolletta con risparmi fino al 70%, accelerando il processo di sostenibilità ambientale, come nel caso delle comunità energetiche, e la necessità di conoscere le regole del mercato per aiutare le imprese e i consumatori a gestire adeguatamente le risorse finanziarie. Occorre puntare sull'efficienza delle risorse che passa per la riduzione dei costi in bolletta, il risparmio energetico globale e la tutela dell'ambiente. I professionisti sono al fianco delle imprese che richiedono sempre più competenze trasversali e orientate alle esigenze del mercato. Le misure agevolative messe in campo dal governo e dalle regioni, aiuteranno le imprese nel brevissimo periodo ma non saranno risolutive considerato che la guerra in Ucraina probabilmente si protrarrà nel tempo e che le tematiche ambientali da lungo tempo sono al centro dalle strategie UE. In tale quadro - continua Tiby - è anche importante capire i meccanismi legati alla fatturazione e alla corretta determinazione degli importi addebitati in fattura, nel rispetto delle norme e delle condizioni contrattuali avendo contezza delle situazioni che denotano le prassi scorrette degli operatori. Occhio anche al rispetto delle condizioni contrattuali nel passaggio dal mercato tutelato a quello libero". (segue) (Ren)