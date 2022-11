Torino: Università studia possibile nuovo strumento di interpretazione dei segnali gravitazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di ricerca composto da scienziati della sezione di Torino dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, insieme ai colleghi dell'Università di Torino e dell'Università Friedrich Schiller di Jena (Germania), ha pubblicato uno studio su Nature Astronomy, intitolato 'GW190521 as a dynamical capture of two nonspinning black holes', in cui prova a interpretare la natura enigmatica del segnale gravitazione anomalo generato dalla fusione istantanea di due buchi neri, che è stato scoperto a miliardi di anni luce dalla terra il 21 maggio 2019. Attraverso simulazioni effettuate tramite calcolatore, gli scienziati hanno appurato come un modello che preveda l'esistenza di sistemi binari composti da coppie di buchi con orbite allungate, in grado di dare luogo a collisioni rapide e puntuali, sia compatibile con l'evento anomalo di breve durata osservato. Se confermato, il risultato potrebbe fornire un nuovo strumento per l'interpretazione dei segnali gravitazionali, aumentando la comprensione delle configurazioni che caratterizzano i sistemi binari di buchi neri. (segue) (Rpi)