Torino: Università studia possibile nuovo strumento di interpretazione dei segnali gravitazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "GW190521 è un segnale particolarmente enigmatico perché la sua forma e la sua natura esplosiva lo rendono estremamente diverso da quanto abbiamo osservato in passato - ha affermato Rossella Gamba, laureata all'Università di Torino, attualmente ricercatrice dell'Università di Jena e autrice principale della ricerca -. Inizialmente era stato analizzato come la fusione di due buchi neri pesanti in rapida rotazione che si avvicinano lungo orbite quasi circolari, ma le sue caratteristiche speciali ci hanno indotto a proporre altre possibili interpretazioni". (Rpi)