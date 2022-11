Piemonte: attesa per l'arrivo del Papa ad Asti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriverà domani ad Asti Papa Francesco, in occasione del completo della cugina Carla a Portacomaro. Mentre domenica, il Santo Padre sarà nella Cattedrale di Asti per celebrare la messa recitando l'Angelus. Nel frattempo, il sindaco Maurizio Rasero ha predisposto, seguendo l'approvazione all'unanimità del Consiglio comunale, la documentazione per dare la cittadinanza onoraria al Pontefice: gli verrà conferita nella giornata di domenica. (Rpi)