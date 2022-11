Lavoro: le politiche attive al centro del convegno Fmpi, Durigon accoglie le proposte sul Reddito di cittadinanza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo una giovane associazione che si è consolidata particolarmente durante la pandemia stando al fianco delle imprese trovando sempre grabndi difficoltà perché le pmi vanno bene per fare esport però, poi, sui provvedimenti finanziari, vengono postposte sempre alle grandi imprese", ha sottolineato la presidente di Fmpi Antonina Terranova. "Le imprese hanno bisogno di aiuto, dobbiamo partire dalle loro esigenze per poter procedere nella giusta direzione – ha aggiunto il Segretario Regionale Nicola Di Iorio – ciò particolarmente in Campania, terra di disoccupazione e desertificazione industriale, dove le imprese dell'agroalimentare e del manifatturiero lavorano intensamente per tenere alto il valore del made in Italy e per difendere e promuovere l'economia di questo territorio". "Il Mezzogiorno e particolarmente la Campania devono recuperare terreno sul paino economico ed occupazionale partendo dalle proprie eccellenze e dalle proprie vocazioni e valorizzando i potenziali lavoratori attraverso l'attività formativa e potenziando i centri per l'impiego" ha evidenziato Michele Raccuglia, responsabile Anpal Servizi Campania. (segue) (Ren)