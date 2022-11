Napoli: al via i Weekend di Accogliere Ad Arte dedicati a chi lavora a contatto con turisti e cittadini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine l'ultimo incontro sarà domenica 4 dicembre 2022: "Bagnoli. Storia di un quartiere dismesso", con Paolo Cappelli, fotografo, Marcello Anselmo, regista e autore, e Caterina De Vivo, archeologa. Una passeggiata lungo il suggestivo pontile nord di Bagnoli per raccontare la storia del quartiere, il legame storico con il resto della città e la natura del paesaggio straordinario, tra Posillipo e Pozzuoli. Per partecipare agli "Itinerari Urbani" è necessario appartenere a una delle categorie professionali indicate: tassisti, dipendenti del trasporto, addetti al verde, polizia municipale, esercenti, personale alberghiero, addetti Infopoint e ristoratori, e prenotare tramite mail a info@accogliareadarte.it (specificando la professione) o telefonando il numero 3346077812. (segue) (Ren)