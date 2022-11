Cultura: a Napoli uno spazio per riflettere sui temi dell'inclusione e dell'emancipazione sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appuntamento, primo di altri momenti tematici futuri dedicati alla cittadinanza e agli operatori del territorio, sarà strutturato in modalità talk show, per poter ascoltare il racconto di esperienze significative da parte di esponenti del mondo delle istituzioni, dell'imprenditoria, del sociale e su di esse innescare un confronto aperto. "Viviamo in un'epoca di grandi trasformazioni sociali, economiche e politiche. – ha affermato Nicola Caracciolo di San Vito, Governatore del Pio Monte della Misericordia – Il dibattito pubblico è influenzato in maniera determinante da temi come la pandemia, la guerra, i cambiamenti climatici a livello globale. In Italia si discute in merito alla trasformazione del lavoro, al fenomeno della povertà educativa e delle altre nuove forme di povertà, ai nuovi bisogni di integrazione e inclusione. Di fronte a queste tematiche la Rete Sociale del Pio Monte sente l'urgenza di confrontarsi per non subire ma per approfondire e affrontare la complessità della realtà". (segue) (Ren)