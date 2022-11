Napoli: al via i Weekend di Accogliere Ad Arte dedicati a chi lavora a contatto con turisti e cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da sabato 26 novembre 2022, partiranno invece gli "Itinerari urbani", dedicati a chi lavora a contatto con turisti e cittadini (tassisti, dipendenti del trasporto, addetti al verde, polizia municipale, esercenti, personale alberghiero, addetti Infopoint e ristoratori), con il primo incontro "Raccontare la città attraverso l'Arte Urbana" con Napoli Paint Stories. Un percorso da Materdei al centro storico per leggere la città attraverso i suoi muri, la sua street e urban art. Domenica 27 novembre 2022 sarà la volta di "Un luogo per ogni storia" con Francesca Amirante, storica dell'arte, e Maria Raffaello Faggiano, location manager. Passeggiando da via Palizzi a Chiaia e ripercorrendo i luoghi del grande commediografo Scarpetta, sarà spiegato come si scelgono i luoghi per raccontare una storia e come costruiscono l'immaginario e l'immagine di una città. Venerdì 2 dicembre 2022 con Orfina Fatigato, docente di composizione architettonica ed urbana ed esperta di rigenerazione urbana, e con Giuliana Sandulli, architetto Coordinamento Le Scalze, l'appuntamento sarà con "Napoli. Nuove storie di luoghi antichi": una passeggiata nelle zone meno note del centro storico, come il Complesso di San Giuseppe delle Scalze in salita Pontecorvo per narrare le nuove storie che questo spazio, diventato laboratorio di cittadinanza attiva, racconta. E ancora sabato 3 dicembre 2022 con "Napoli. Racconto della città vista dai grandi scrittori internazionali" si passeggerà con Pier Luigi Razzano, attraverso la zona monumentale ed il quartiere di Chiaia per scoprire cosa il golfo di Napoli ha lasciato impresso nell'anima di alcuni grandi protagonisti della letteratura internazionale. (segue) (Ren)