Imprese: Urso, rischiamo di passare dalla sudditanza con la Russia a quella con la Cina

24 luglio 2021

- Stanno riemergendo gli imperi. Rischiamo di passare dalla sudditanza con la Russia a quella tecnologica e digitale con la Cina. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo in collegamento durante la presentazione del nuovo libro del direttore del quotidiano 'La Repubblica' Maurizio Molinari a Torino. "Siamo ormai in una fase di deglobalizzazione. E in questo senso la Golden power è uno strumento impotante. E' stata utilizzata anche da Draghi per un'azienda di sementi a rischio di vendita alla Cina", ha concluso Urso.(Rpi)