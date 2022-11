Istat: mercato auto in difficoltà, nel primo semestre 2022 calo prime iscrizioni del 24,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato dell’auto appare in difficoltà nei primi sei mesi del 2022: le prime iscrizioni di autovetture diminuiscono del 24,2 per cento, quelle di motocicli del 4,1 per cento. Lo riferisce l'Istat. Lo stesso accade per il mercato dell’usato: -10,8 per cento per le autovetture e -7 per cento per i motocicli rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nelle città è ancora in crescita l’uso dei servizi di sharing, tra cui i monopattini, che rivestono la quota più elevata di noleggi. Sempre nel primo semestre dell’anno in corso le percorrenze autostradali sono aumentate in media del 25,6 per cento. La ripresa della circolazione interessa soprattutto i veicoli leggeri, in particolare le autovetture, con un incremento dell’indicatore veicoli per km sulle strade pari al 34 per cento. Decisamente più contenuta la crescita registrata per i veicoli pesanti (+7 per cento). Situazione analoga si rileva per il traffico sulla rete extraurbana principale: nei primi quattro mesi dell’anno gli incrementi hanno toccato punte del 30 per cento mentre a maggio e giugno le variazioni rispetto all’anno precedente, sempre positive, si sono attestate intorno al 4 per cento. (Rin)