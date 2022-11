Napoli: sgombero in via Ghisleri a Scampia - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Nell’ambito delle attività di controllo del territorio mirate anche all’accertamento e alle verifiche delle occupazioni abusive degli immobili di proprietà del comune di Napoli, su ordine e coordinamento della procura della Repubblica, questa mattina in via Arcangelo Ghisleri, nel quartiere Scampia, la Polizia municipale del Reparto Tutela Patrimonio, in co-delega con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri di Scampia, ha effettuato lo sgombero di un alloggio di proprietà comunale dove, su una superfice di oltre 200 mq, abusivamente un nucleo familiare aveva occupato gli spazi destinandoli a privata abitazione. Il responsabile dell’abuso è stato deferito all’autorità giudiziaria e al momento sono in corso le operazioni di trasloco di mobili e masserizie per svuotare gli spazi che successivamente saranno resi inaccessibili con tompagnatura. (Ren)