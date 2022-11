Energia: Turi (commercialisti), ridurre i costi in 'bolletta' per imprese e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Promuovere un dialogo costruttivo tra imprese, pubbliche amministrazioni, comunità, associazioni di consumatori e ordini professionali, per cogliere le nuove opportunità produttive ed occupazionali connesse alla transizione energetica per ridurre i costi in bolletta, rappresentano un impegno necessario per superare l'attuale crisi economico-finanziaria che le aziende stanno affrontando a causa dei rincari energetici e a catena su tutte le filiere produttive". Lo ha detto Eraldo Turi, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presentando il webinar sul tema del "caro bollette" organizzato dalla Commissione di studio Tutela del Consumo, per favorire lo sviluppo di nuove competenze professionali. "L'aumento delle quotazioni del gas – ha aggiunto Turi - si è rapidamente trasferito sul prezzo dell'energia elettrica facendo lievitare i costi energetici di imprese che sono passati da 8 miliardi del 2019 a 37 miliardi previsti per il 2022. Un livello insostenibile che minaccia chiusure stante alcuni ma ancora insufficienti interventi introdotti recentemente". (segue) (Ren)