Napoli: anche a Napoli studenti in piazza contro il governo - video

- Si è tenuto questa mattina anche a Napoli il corteo studentesco contro il nuovo governo nell'ambito della mobilitazione nazionale "Nessun merito a questo governo". Erano presenti diverse centinaia di ragazzi provenienti da tutta la Campania, organizzati dalla Rete degli studenti medi, dall'Unione degli studenti campani, da Link e dall'Udu. La manifestazione è partita da Piazza Garibaldi, dove è avvenuto il concentramento, e hai poi sfilato lungo le principali arterie del centro cittadino fino alla sede della Regione in Via Santa Lucia. Molti gli slogan contro l'alternanza scuola-lavoro e mani tinte di rosso a ricordare gli studenti morti proprio durante l'alternanza scuola-lavoro. A piazza Bovio, alcuni manifestanti si sono staccati dal corteo impedendo l'ingresso alla filiale Unicredit esponendo uno striscione con su scritto: "Basta finanziare armi e fossile". Nell'attraversare piazza del Plebiscito, un gruppo di studenti si è poi fermato sotto la prefettura, sede di un vertice provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, stendendo lo striscione "l'accoglienza è un diritto, Piantedosi criminale!" (Ren)