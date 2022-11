Autonomia: Piantedosi, per quanto compete le mie funzioni non sono preoccupato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sull'autonomia differenziata si può dire tutto e il contrario di tutto. Rispetto alle funzioni che mi competono, non sono preoccupato. E' un dossier delicato: chi la propone ritiene che possa rappresentare un fattore di sviluppo anche per le aree maggiormente svantaggiate, perchè una maggiore dose di autonomia offrirebbe la possibilità di far crescere una classe dirigente più formata e affermata". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parlando con i giornalisti a Napoli al termine del Comitato provinciale sull'ordine e la sicurezza. (Ren)