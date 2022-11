Cultura: reading letterario ai Quartieri Spagnoli animato da scrittori e giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maratona di lettura sabato 19 novembre, a partire dalle 19, nel cortile dell'Arte di Foqus, organizzata dall'Associazione I Colori della poesia e la Fondazione per la rigenerazione urbana e sociale dei Quartieri Spagnoli. "Una notte, un rigo ancora", questo il nome dell'iniziativa volta a promuovere la lettura, che vedrà la partecipazione di numerosi scrittori e giornalisti. Ciascuno leggerà le pagine di un libro al quale è particolarmente affezionato nella convinzione profonda degli organizzatori che la lettura, per dirla con Eco, è un'immortalità all'indietro e che "chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria". (segue) (Ren)