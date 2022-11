Sanità: Nappi (Lega), il solito De Luca 'dimentica' di pagare i medici in formazione. Presentata interrogazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca sulla sanità e sui giovani conferma di essere bravo soltanto a parole. A segnalare l'ennesima vicenda di un servizio assolutamente inefficiente è il presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli, Bruno Zuccarelli, che ha denunciato la totale indifferenza della Regione Campania per i medici in formazione (oltre 200!), che, nonostante i numerosi solleciti, attendono di essere pagati da più di 5 mesi. Una situazione rispetto alla quale ho presentato apposita interrogazione, per fare piena luce sull'ennesimo 'miracolo' della sanità deluchiana e perché si provveda quanto prima al pagamento delle spettanze ai giovani medici". È quanto ha dichiarato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(Ren)