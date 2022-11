Napoli: dal 3 al 5 marzo 2023 la prima fiera nazionale dedicata al mondo della stampa e delle arti grafiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra mission è quella di creare un punto di riferimento di caratura nazionale al centro sud, per tutti gli operatori del settore delle arti grafiche. Qualcosa che manca a Napoli da oltre 10 anni e che ha costretto, in passato, molte aziende del Mezzogiorno a sostenere spese onerose per poter esporre al nord" ha spiegato Massimo Solimene, direttore di Med Exbhit Print. Sono "tante le novità in programma", in particolar modo "per quanto concerne la stampa su tessuti". Ma c'è di più: "non ci sarà alcun costo d'ingresso. La fiera sarà aperta a tutti" precisa ancora. Lo sforzo organizzativo profuso "è stato enorme, sotto tutti i punti di vista, considerando che veniamo da una pandemia e che nel cuore dell'Europa orientale imperversa la guerra. Circostanze, queste, che hanno portato al rincaro di tutte le materie prime. Ciò però non ha tolto smalto alla nostra scommessa sulla quale, anzi, abbiamo deciso di puntare con forza" ha aggiunto Francesco Sorbino, amministratore unico di Spazio Creativo, secondo cui "Med Print intende favorire le sinergie d'impresa, creando un luogo in cui è possibile trovarsi, interfacciarsi e confrontarsi". (Ren)