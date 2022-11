Tlc: fibra ottica Open Fiber raggiunge anche Giovinazzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La fibra ottica è di fondamentale importanza perché è altamente performante, garantisce prestazioni ottimali in qualunque condizione ed è ecosostenibile, perché riduce notevolmente l'emissione di energia - dice Gianfranco Guerrera, regional manager di Open Fiber in Puglia -. La rete in FTTH, infatti, è progettata in chiave future-proof per non diventare obsoleta man mano che il progresso tecnologico avanza e i cavi, inoltre, sono strutturati in modo da non risentire di usura, condizioni atmosferiche avverse e lunghe distanze che ne compromettono la funzionalità". Open Fiber - continua la nota - si è aggiudicata complessivamente otto lotti in gara, per un totale di 3.881 Comuni in nove Regioni: Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. Il piano prevede la realizzazione di reti ad alta velocità con una copertura di circa 3,3 milioni di civici. Con oltre 14,5 milioni di unità immobiliari già connesse in Italia alla sua nuova rete a banda ultralarga, l'azienda guidata dall'amministratore delegato Mario Rossetti punta a coprire circa 25 milioni di unità immobiliari, pari al 94 per cento dei Comuni italiani. Il piano complessivo, tra investimento privato e pubblico, vale oltre 15 miliardi di euro. Ad oggi, la connettività ultraveloce sulla rete realizzata da Open Fiber è disponibile in 225 città e oltre 4.200 piccoli Comuni. (Com)