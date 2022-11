Autonomia: Fedriga, nessun pericolo di spaccare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autonomia è "l'attuazione di un principio costituzionale dove l'unitarietà rappresenta un principio fondamentale. Su questo non c'è e non potrebbe esserci alcun tipo di pericolo". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di "Un giorno da pecora", il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, rispondendo alle preoccupazioni sollevate dal presidente della Campania, Vincenzo De Luca, sul pericolo di "spaccare in due il Paese". "Non c'è nessuna ipotesi di diminuzione di trasferimenti per coloro che non chiederanno l'autonomia", ha aggiunto Fedriga. (Frt)