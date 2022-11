Università: incontro alla Parthenope con la Console Generale degli Stati Uniti a Napoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Console Generale degli Stati Uniti a Napoli Tracy Roberts-Pounds ha raccontato agli studenti la sua personale esperienza di formazione e di studio all’estero ed ha rimarcato l’importanza di questi scambi che hanno anche l’obiettivo di consolidare legami duraturi tra i due Paesi: ad oggi sono circa diecimila i partecipanti italiani al programma Fullbright. A seguire i saluti del Direttore del Dipartimento di Ingegneria prof. Marco Ariola e del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie prof. Giovanni Russo e l’intervento della dott.ssa Federica di Martino, Advisor della Commissione Fulbright per il sud Italia, che ha illustrato ai tanti studenti presenti in aula tutte le opportunità di studio e di ricerca in USA. (Ren)