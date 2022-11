Ambiente: Parco Sommerso della Gaiola, al via Get-Gaiola Eco Tourism (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto è stato presentato stamane presso la sede del Parco Sommerso di Gaiola, alla presenza di Maurizio Simeone, Direttore del Parco Sommerso di Gaiola; Antonio Maturani, Ministero dell'Ambiente; Paolo Mancuso, Assessore all'Ambiente e al Mare del Comune di Napoli; Enrico Stanco, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Giovanni caselli, I Municipalità; Lino Scarallo, Chef Palazzo Petrucci. "La Collina di Posillipo ed in generale tutto il settore occidentale della Città, che comprende oggi i quartieri di Fuorigrotta, Bagnoli, Agnano e Posillipo è stato oggetto in passato di un grande fermento turistico-culturale internazionale legato soprattutto alla bellezza e amenità del paesaggio ed alle nuove scoperte archeologiche, che ebbe il suo culmine durante il periodo del Grand Tour tra il XVIII e XIX secolo. Seguendo il fil rouge delle gouaches ed incisioni di questi luoghi, tramandateci da pittori e viaggiatori dell'epoca, ci siamo immaginati nuovi itinerari di riscoperta di questi territori, che vadano dal Complesso Archeologico-Naturalistico Pausilypon-Parco Sommerso di Gaiola all'Oasi degli Astroni passando per le terme di Agnano e di via Terracina ma anche Parchi monumentali come il Parco virgiliano e la Mostra d'Oltremare e nuovi attrattori come e lo Stadio Maradona. Il tutto ponendo al centro gli stakeholders territoriali quali primi attori di questa nuova riscoperta", ha dichiarato Maurizio Simeone Direttore Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola. (segue) (Ren)