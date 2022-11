Autonomia: Boccia (Pd), bozza Calderoli non rispetta la Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Per il Partito Democratico "l'autonomia, così come più volte ribadito dal presidente Mattarella, rafforza l'unità nazionale quando attua il principio di sussidiarietà e rafforza la coesione sociale. La bozza del ddl Calderoli non rispetta lo spirito e i principi indicati dalla Costituzione". Lo afferma, in una nota, Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale Pd. Il Partito Democratico ha riunito gli uffici di presidenza dei gruppi parlamentari per valutare con il vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Michele Emiliano, la proposta del ddl Calderoli oggi in discussione presso la Conferenza delle Regioni. "Il Partito Democratico invita il ministro Calderoli a ripartire dalla proposta di ddl del Pd presentata nel 2020 e adottata all'unanimità dalla Conferenza stato regioni e dalla Conferenza unificata". (segue) (Com)