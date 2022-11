Autonomia: Boccia (Pd), bozza Calderoli non rispetta la Costituzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi i punti ritenuti imprescindibili per il Partito Democratico per continuare qualsiasi forma di confronto istituzionale e parlamentare: è necessaria l'adozione preventiva in Parlamento di una 'legge quadro' che disciplini percorso e procedure condivise con Regioni ed Enti locali; i Livelli essenziali delle prestazioni su sanità, scuola, trasporti, assistenza e i relativi costi standard, devono essere obbligatoriamente definiti prima della sottoscrizione delle intese relativamente al trasferimento delle funzioni correlate e devono essere approvati dal Parlamento: le intese con le Regioni devono essere approvate dal Parlamento, è necessario assicurare l'attuazione congiunta con l'articolo 116 della Costituzione degli articoli 117, 118 e 119, finalizzati a garantire coesione, solidarietà nazionale e decentramento amministrativo agli Enti locali nel rispetto del principio di sussidiarietà; no a qualsiasi forma di regionalizzazione della scuola e No a ipotesi, anche surrettizie, di residui fiscali. (Com)