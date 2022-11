Cultura: Cristina Donadio madrina della fondazione I figli degli altri - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 18 novembre ore 19.00 presso la sede storica del gruppo industriale Tecno a Napoli (via Riviera di Chiaia 270), in occasione della presentazione della Fondazione I figli degli altri, nata dall'impegno della psicologa e psicoterapeuta Rosetta Cappelluccio, autrice dell'omonimo libro, l'attrice Cristina Donadio darà voce ad alcune pagine dell'opera, in una serata di beneficenza realizzata per finanziare l'iniziativa in difesa di minori soggetti a maltrattamenti e abusi. Tra i casi seguiti nel libro c'è la storia di Fortuna Loffredo, la bimba del Parco Verde di Caivano, violentata e poi gettata nel vuoto dal suo aguzzino. La Fondazione è costituita da un insieme di professionisti, enti e imprese interessati a perseguire finalità di utilità sociale consistenti nell'assistenza, accoglienza, istruzione ed educazione di bambini e ragazzi svantaggiati (età da 0 a 18 anni), che vivono in stato di povertà, emarginati e\o soggetti a forme di disagio sociale. (Ren)