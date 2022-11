Ruby ter: Patriarca (FI), assoluzione conferma correttezza Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo una tempra da indomito combattente come quella di Silvio Berlusconi poteva reggere all'assalto giudiziario di questi anni da cui, anche oggi, con un'ennesima assoluzione, esce vincitore". A dirlo è stata Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia alla Camera e capogruppo azzurro nel consiglio regionale della Campania. "Silvio Berlusconi è stato un grande capo di Governo ed è uno dei leader politici più importanti degli ultimi trent'anni – ha aggiunto la Patriarca – e solo la sua straordinaria resilienza gli ha concesso di poter continuare a guidare Forza Italia e il popolo dei moderati pur nelle enormi difficoltà che una raffica di procedimenti giudiziari gli ha provocato. Di questo dobbiamo tutti ringraziarlo". "La sentenza di assoluzione di quest'oggi 'perché il fatto non sussiste', in relazione a uno stralcio del procedimento Ruby-ter, è la giusta ricompensa per chi si è sempre professato innocente e non ha mai smesso di avere fiducia in una giustizia davvero giusta, indipendente e autonoma", ha concluso. (Ren)