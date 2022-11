Autonomia: Zaia, Lep previsti da Costituzione, si facciano subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda dei Lep "è prevista dalla Costituzione, e se non si sono fatti non è per colpa di chi vuole l'autonomia, ma del Paese che ancora non se li è dati". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, arrivando alla sede della Conferenza delle Regioni per l'incontro con il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, con il quale i presidenti di Regione discuteranno della bozza di decreto legge sull'autonomia differenziata. "Noi siamo i primi a tifare perché i Lep si facciano", ma non si deve "dire che l'autonomia non si fa per i Lep. Si facciano subito", ha aggiunto. (Rin)