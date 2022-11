Tlc: fibra ottica Open Fiber raggiunge anche Giovinazzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fibra ottica di Open Fiber raggiunge anche Giovinazzo, città della provincia di Bari coinvolta nel progetto di digitalizzazione "Italia a 1 Giga". L'iniziativa - si legge in una nota - rientra nella strategia italiana per la banda ultralarga - finanziata con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) - e riguarda zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s, che in gran parte coincidono con le cosiddette aree grigie. Giovinazzo si dota quindi di una infrastruttura FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa), l'unica soluzione tecnologica in grado di garantire velocità di connessione fino a 10 Gigabit per secondo e latenza inferiore ai 5 millisecondi. Prestazioni che agevolano la fruizione di numerosi servizi: dalla telemedicina allo smart working, fino alla didattica a distanza. La rete ultrabroadband consente inoltre di connettere i servizi pubblici comunali, abilitando la cosiddetta Smart city che rende i centri urbani moderni, tecnologicamente all'avanguardia e a prova di futuro. Michele Sollecito, sindaco di Giovinazzo, afferma: "L'Amministrazione comunale crede fortemente nella digitalizzazione e nell'innovazione dei servizi e delle infrastrutture, che consentono di superare il digital divide e rilanciare settori strategici dell'economia locale come il turismo. Per questo accogliamo positivamente l'investimento di Open Fiber nel nostro territorio, perché scommette sul benessere dei cittadini e delle aziende produttive, dotandoli di una connettività ultraveloce che consente di affrontare le sfide della modernità". (segue) (Com)