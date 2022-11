Cultura: reading letterario ai Quartieri Spagnoli animato da scrittori e giornalisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutto nasce dalla proposta che ho lanciato sui social di un lungo reading, praticamente un rave letterario – ha detto Annamaria Pianese, presidente dell'Associazione I Colori della poesia di Pomigliano d'Arco, animatrice da almeno dieci anni di eventi culturali e di progetti per la promozione della lettura. "Hanno aderito in tanti, ragazzi, universitari e un gran numero di autori, tra quelli in erba e altri già decisamente affermati. Sono convinta che per essere sovversivi basti la pagina di un buon libro ed evidentemente non sono sola". (segue) (Ren)