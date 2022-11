Ambiente: Parco Sommerso della Gaiola, al via Get-Gaiola Eco Tourism (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli ospiti, Antonio Maturani (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) che ha ringraziato il Centro Gaiola Onlus "per il supporto nella diffusione ai principi della sostenibilità, per la prestigiosa attività di ricerca, l'uso corretto delle risorse naturali, la fruizione sostenibile e la lotta all'illegalità". Mentre Paolo Mancuso (Assessore all'Ambiente e al Mare del Comune di Napoli) ha parlato del "grande lavoro fatto per il recupero dell'area della Gaiola da parte del CSI Gaiola onlus, del modello di fruizione sostenibile del mare preso come modello di gestione da parte dell'amministrazione anche per garantire sicurezza e sostenibilità nelle altre spiagge. Ha sottolineato inoltre la necessità di capovolgere le abitudini e il modo di concepire il mare dei napoletani. Un lavoro complicato che può essere fatto solo in sinergia con tutti, per integrare la città con il mare". (Ren)