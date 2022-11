Energia: a Napoli la seconda conferenza delle comunità energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 22 Novembre l’Italian Forum of Energy Communties - Ifec organizza un appuntamento di riferimento a livello nazionale per fare il punto sulle Cer italiane e sui tanti temi aperti. La Conferenza, aperta al pubblico in presenza e da remoto, vedrà la partecipazione di importanti ospiti e sarà occasione per annunciare la vincitrice del bando “Cer dell’Anno” 2022. L’Italian Forum of Energy Communities (Ifec), iniziativa permanente lanciata da Wec Italia ed Energy Center del Politecnico di Torino per promuovere lo sviluppo delle Comunità Energetiche italiane, organizza Seconda Conferenza Nazionale delle Comunità Energetiche, in programma a Napoli (Centro Congressi Università Federico II, Via Partenope 36), con possibilità di diretta streaming, il 22 novembre 2022 dalle 9.30 alle 17.30. A poco più di un anno dalla sua nascita, il network multistakeholder rappresentato dal Forum si è distinto come punto di riferimento per lo sviluppo delle Comunità Energetiche, e in un costante confronto con le istituzioni competenti ha approfondito i molti temi ancora aperti per la diffusione dei progetti e per una piena concretizzazione dei benefici energetici, ambientali ed economici che le Comunità Energetiche possono portare ai territori e alla cittadinanza. (segue) (Ren)