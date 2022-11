Energia: a Napoli la seconda conferenza delle comunità energetiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Seconda Conferenza IFEC, realizzata in collaborazione con la Cattedra di Diritto dell’Energia del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II farà il punto su alcuni di questi aspetti cruciali, quali il quadro regolatorio di riferimento, i modelli organizzativi per la costituzione e gestione delle CER/AUC e il ruolo degli energy citizen, le piattaforme digitali di gestione delle Comunità Energetiche, le implicazioni sulle reti di distribuzione e i sistemi di accumulo, il ruolo sociale delle CER e le nuove entità imprenditoriali, le potenzialità per le diverse realtà territoriali, i sistemi di monitoraggio e comunicazione dei dati. La Conferenza è aperta al pubblico in presenza o da remoto previa registrazione, e sarà preceduta, la sera del 21 novembre, da una cena-dibattito riservata ai membri del Forum. L’evento sarà inoltre occasione per l’assegnazione del riconoscimento annuale IFEC e del Premio Michele Calì alla “Cer dell’anno 2022”, che si sarà distinta a livello nazionale per innovazione tecnologica e sociale. All’appuntamento di Napoli sono attesi importanti ospiti del mondo istituzionale, aziendale e accademico, oltre a rappresentanti del network IFEC, delle principali autorità in materia quali ARERA, GSE ed RSE, e delle Comunità Energetiche già realizzate sul territorio che porteranno nel dibattito la propria testimonianza. (Ren)