Autonomia: Lanzo (Lega Piemonte), commissione Autonomia diventerà itinerante per spiegare cambiamento epocale

- Il ministro Calderoli è stato rapidissimo nel convocarci ed è convinto della necessità del percorso legato all'autonomia differenziata. Ora voglio spiegare cosa significhi questo cambiamento epocale e vorrei che la commissione Autonomia potesse diventare itinerante, per incontrare i territori e spiegare in modo chiaro agli amministratori la semplificazione. Lo ha affermato il presidente della commissione Autonomia de Consiglio regionale del Piemonte Riccardo Lanzo (Lega), che oggi ha partecipato all'incontro con il ministro degli Affari regionali. "Non ci saranno carichi di lavoro in più per gli Enti locali, ma un riconoscimento del lavoro che già viene svolto, attraverso l'assicurazione di forme di finanziamento adeguate. Condivido in toto questa riforma, perché rende le Regioni protagoniste del percorso di autonomia e ne definisce i tempi di attuazione, ma soprattutto fuga ogni dubbio circa le divisioni tra Nord e Sud: acquisire l'autonomia non vuol dire secessione dei ricchi. Autonomia significa sburocratizzare e trasferire competenze e risorse", ha concluso.(Rpi)