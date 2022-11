Politica: il nuovo Psi rompe il patto federativo con Forza Italia. Nel centrodestra per l'area liberale e riformista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ridefinire il ruolo dei riformisti e liberali nel centrodestra è la sfida di oggi. Una presenza che vive nella coalizione dal 1994, che è stata fondatrice del PDL guidato da Berlusconi e che ha la necessità di rilanciare e ripensare il suo ruolo alla luce delle evoluzioni nel centrodestra e delle novità nel Paese". Così in una nota dell'Esecutivo nazionale del Nuovo Psi. La riunione presieduta dal segretario nazionale Lucio Barani e dal presidente Stefano Caldoro. "Si prende atto - si legge del documento finale - dell'esaurimento dello spazio politico in Forza Italia, partito che si configura sempre più come organizzazione condizionata dallo scontro interno e si avvia, rotto il patto federativo, una nuova fase con rinnovate interlocuzioni nella coalizione". "Sui temi, in particolare, del presidenzialismo e della creazione di un partito unico, con un processo coerente, a lungo termine, e capace di valorizzare storie ed ideali, si creeranno le intese consequenziali. Entrambi gli obiettivi si ricollegano alla migliore stagione del riformismo liberalsocialista". (segue) (Ren)