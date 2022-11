Ambiente: Parco Sommerso della Gaiola, al via Get-Gaiola Eco Tourism

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valorizzare il patrimonio naturalistico e archeologico del settore occidentale di Napoli mettendo in siti culturali, naturalistici e stakeholders territoriali. Questo è uno degli obiettivi del progetto GET - Gaiola Eco Tourism, avviato dall'AMP Parco Sommerso della Gaiola e promosso dal Ministero della Transizione Ecologica, che si snoda in diverse attività. Si inizia con la formazione (Get your Training), per gli operatori turistici e culturali, che prevede quattro moduli di approfondimento: "Biologia/Natura", Archeologia/Cultura/Arte, Management/Turismo, Legislazione/Sostenibilità. GET prosegue con il rilascio di una certificazione (Get your Certification) immaginata per diventare un marchio di qualità per gli stakeholder aderenti al progetto. "Blu Get, Amico dell'Ambiente" indicherà che la struttura ha seguito il corso di formazione e adottato il codice etico di sostenibilità ambientale. Inoltre, gli operatori che hanno aderito entreranno in GET - NET la rete di itinerari turistici georeferenziati sul territorio per riscoprire una Napoli diversa, fatta di vedute, paesaggi, archeologia, natura e mare, ancora fuori dagli itinerari canonici del Centro Storico. (segue) (Ren)