Istat: a settembre disavanzo commerciale -6,4 miliardi, prezzi all’import +20,3 per cento su base annua

- A settembre 2022 il disavanzo commerciale è pari a -6.454 milioni di euro, a fronte di un avanzo di 1.440 milioni dello stesso mese del 2021. Lo riferisce un report dell’Istat sul commercio all’estero e sui prezzi all’import. Il deficit energetico raggiunge, in valore assoluto, i 12.435 milioni (era -4.529 milioni un anno prima) ma l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici, pari a 5.982 milioni, è elevato e sul livello di settembre 2021 (5.969 milioni). Nel mese di settembre 2022 – aggiunge Istat – i prezzi all’importazione crescono dello 0,1 per cento su base mensile e del 20,3 per cento su base annua (era +21,5 per cento ad agosto). (Rin)