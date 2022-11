Autonomia: Casillo (Pd), ddl Calderoli sancisce spaccatura del paese. Va ritirato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ddl sull'autonomia differenziata, così come proposto dal ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli, rappresenta un provvedimento che sancisce una spaccatura del Paese. Come Regione Campania chiederemo il ritiro del provvedimento. I parametri devono essere i fabbisogni standard e il funzionamento del fondo di perequazione. La Costituzione va rispettata!", è quanto ha dichiarato Mario Casillo, capogruppo in consiglio regionale della Campania del Partito Democratico.(Ren)