Pnrr: Zangrillo, valutare modifica su rafforzamento trasparenza

- “Sono ben consapevole che alla eccezionalità del momento è necessario rispondere con strumenti altrettanto eccezionali, ritengo perciò che sia opportuno valutare una eventuale modifica dell’attuale disciplina” che regola le assunzioni da parte degli enti locali nell’ambito del Pnrr “in una prospettiva temporale limitata e mediante il rafforzamento di procedure che garantiscano la trasparenza e l’imparzialità delle scelte delle amministrazioni”. Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative in materia di personale degli Enti locali, al fine di un utilizzo ottimale delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Rin)