Cultura: Sangiuliano, lavoriamo per musei gratuiti in tre date simbolo Paese, anche 25 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono intenzionato a mantenere la prima domenica del mese gratuita nei musei e vorrei allargare questo sistema a tre date simbolo della storia repubblicana: il 25 aprile, il 2 giugno ed il 4 novembre”. A dirlo il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative per il rilancio della cultura e l'accesso dei cittadini al patrimonio artistico, con particolare riferimento all'apertura gratuita dei musei e alla situazione di Villa Verdi. “Possiamo valutare per i residenti in una città un sistema di carte agevolate per l’accesso ai musei”, ha aggiunto. (Rin)