- REGIONE Appuntamento con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per fare il punto sul tema dell'autonomia differenziata. A seguire, con inizio alle ore 12:30, il governatore parteciperà alla presentazione del programma delle celebrazioni per il centenario della nascita di Francesco Rosi. Napoli, Sede Regione Campania, Sala De Santis, via Santa Lucia, 81 (ore 11) (segue) (Ren)