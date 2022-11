Autonomia: De Luca, chiederemo il ritiro del ddl Calderoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo il ritiro di questo provvedimento per avere un chiarimento politico di fondo sul senso dell'autonomia differenziata. Domani formalizzeremo la richiesta nella conferenza Stato-Regioni". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della conferenza stampa tenuta stamattina a Napoli a Palazzo Santa Lucia, facendo riferimento al ddl presentato dal ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli. "E' un provvedimento che genera solo caos - ha affermato De Luca - e che spacca in due il Paese. Faremo un fronte con altre regioni del Sud come Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e Lazio, ma ci sono segnali di sostegno anche da parte delle Regioni del Nord". "Da domani siamo in battaglia - ha concluso - per difendere l' unità nazionale". (Ren)