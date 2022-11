Giornata mondiale della prematurità: al Monaldi il 17 e il 18 terapia intensiva neonatale aperta anche ai nonni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I neonati gravemente prematuri possono presentare negli anni disturbi cognitivi che necessitano, dopo la dimissione, di una presa in carico che metta a disposizione diverse figure professionali che seguano i piccoli nel tempo. Non a caso, nel 2021, al Monaldi sono state 1.500 circa le prestazioni ambulatoriali di follow up effettuate e 120 i Day Hospital. Proprio per tenere alta l'attenzione sulle problematiche connesse alla gestione dei neonati pretermine, sempre nella giornata di giovedì 17, dalle 9.30, presso l'aula Magna dell'Ospedale Monaldi, si terrà la quarta edizione del convegno "La Salute del Neonato - M'illumino di viola" un confronto tra i professionisti sanitari dell'area neonatale e pediatrica e le famiglie dei bambini assistiti. Per l'evento, a cui parteciperanno anche alcuni ex pazienti della Tin e i loro genitori, inoltre, sarà allestita la mostra fotografica "Da piccoli guerrieri... a grandi campioni" e sarà dedicato spazio ai racconti di chi ha vissuto l'esperienza del ricovero presso la neonatologia del Monaldi in un momento di profonda condivisione. (Ren)