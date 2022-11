Amalfi: 5,2 milioni di euro per la messa in sicurezza della strada per Pogerola e del costone Gaudio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Amalfi è stata avviata un'altra procedura di gara per l'affidamento di un nuovo intervento di messa in sicurezza del territorio. Si tratta della sistemazione della strada di via Papa Leone X - arteria di collegamento con la popolosa frazione di Pogerola di Amalfi - e del consolidamento dell'imponente costone Gaudio. Per questi interventi, l'amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano, ha ottenuto da Acamir e Regione Campania un finanziamento complessivo di 5,2 milioni di euro. Dopo l'approvazione del progetto esecutivo redatto dallo studio Discetti, il Settore "Lavori Pubblici e Demanio" del comune di Amalfi, retto dall'ing. Pietro Fico, ha indetto un bando di gara da espletare mediante aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d'asta pari a 4 milioni di euro oltre gli oneri per la sicurezza. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 9:00 del 28 novembre 2022. La strada rotabile comunale di via Papa Leone X è l'unico collegamento rotabile per raggiungere la frazione di Pogerola, attraversando le frazioni di Lone e Pastena, dalla parte alta della frazione di Vettica di Amalfi nel punto in cui interseca la provinciale "Agerolina". Tutto il tratto sarà oggetto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, anche attraverso il rifacimento del manto d'asfalto e la pulizia delle cunette. (segue) (Ren)