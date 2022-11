Amalfi: 5,2 milioni di euro per la messa in sicurezza della strada per Pogerola e del costone Gaudio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento riguarda inoltre la mitigazione del rischio crolli del Costone Gaudio in località Pogerola, caratterizzato da un livello di degrado diffuso e disarticolato lungo i diversi fronti che ricadono sulla sottostante strada rotabile oltre che sulle attività antropiche presenti, che in diverse occasioni, nel tempo, sono state interessate da problemi connessi alla caduta massi. "L'attuazione dell'intervento deriva da un articolato iter progettuale che ha visto l'Amministrazione comunale di Amalfi - ha dichiarato il sindaco Daniele Milano - insieme al team di progettazione continuamente impegnati nei tavoli tecnici ed istituzionali che hanno portato al conseguimento di un cospicuo finanziamento indispensabile per l'estensione dell'ambito di intervento e la finalità di messa in sicurezza". La progettazione esecutiva è avvenuta sulla sulla base di approfonditi rilievi effettuati da rocciatori specializzati e da indagini specialistiche eseguite anche con tecnologia laser scanner, che hanno consentito di individuare le numerose criticità morfologiche in seguito alle quali sono stati definiti gli interventi da realizzare. (segue) (Ren)